Calcio: Serie A. Maldini “Vittoria di voglia, ci crediamo ancora”

Il dirigente rossonero: "Un pareggio sarebbe stato una mezza sconfitta". MILANO (ITALPRESS) – "Abbiamo ottenuto una vittoria con sacrificio, senza un gioco armonioso che ci ha contraddistinto per gran parte del 2022. Avevamo però voglia di vincerla e ce l'abbiamo fatta". Queste le parole di Paolo Maldini, dirigente del Milan, al termine della gara vinta dai rossoneri, per 2-1, sulla Fiorentina. "Abbiamo tanti giocatori che andranno al Mondiale, ma nonostante questo Giroud ha corso per 90 minuti. Dest ha stretto i denti per esserci e si è messo a disposizione. La classifica dice che abbiamo 2 punti in meno della scorsa stagione, con il Napoli che sta facendo qualcosa di incredibile. A Cremona siamo stati molto brutti, ma per il resto non si può dire niente. In Champions abbiamo fatto un cammino diverso. Ora abbiamo più consapevolezza del campionato scorso. Un pareggio oggi sarebbe stato una mezza sconfitta", ha aggiunto il direttore dell'area tecnica del Milan. "De Ketelaere sta soffrendo una pressione diversa. Noi abbiamo fatto un contratto di 5 anni con lui, quindi lo aspettiamo perché sappiamo che ha grandi doti. Anche Origi sarà con noi per 4 anni. Entrambi hanno tutto per emergere. Ci sono giocatori in passato che ci hanno messo del tempo prima di maturare. Noi ci crediamo ancora, lo scorso anno prima del derby eravamo a -7 dall'Inter. L'armonia nel gioco non è mancata a inizio stagione ma solo adesso, quando eravamo senza un po' di energie. Ibra sta bene, speriamo torni a gennaio", ha concluso Maldini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/pdm/red 13-Nov-22 20:30