Calcio: Serie A. Mourinho “C’è una Roma con e una senza Dybala”

Il tecnico portoghese: "Dobbiamo fare tutti autocritica, io in primis". ROMA (ITALPRESS) – "Ci sono state due partite oggi, una prima del 70', una dopo. Negli ultimi venti minuti abbiamo creato di più di quanto abbiamo fatto nelle ultime quattro gare. Abbiamo determinate qualità, con dei limiti. Senza Dybala è tutto molto diverso per noi". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho, dopo il pareggio casalingo, per 1-1, contro il Torino. Entrato al 69', il giocatore argentino (al rientro) ha cambiato la partita: prima ha guadagnato un rigore (sbagliato da Belotti) e poi ha colpito la traversa, che ha propiziato il gol di Matic. "Quanti punti avremmo in più ora ci fosse stato sempre Dybala a disposizione? Non voglio nascondermi: ci sono calciatori a un livello bassissimo. Ora dobbiamo riposare un po' prima del secondo ritiro. Ma dal punto di vista individuale alcuni giocatori devono fare autocritica, proprio come farò io". Pesa anche il palo colpito da Belotti su rigore: "Non era lui il rigorista ma si può sbagliare". "Il problema non è l'errore ma quando per qualche motivo non si riesce a dare tutto quel che si può dare. Per Belotti vale lo stesso discorso di Ibanez", ha aggiunto il portoghese. Promosso anche Tahirovic, oggi al debutto: "Conosco le sue qualità, gli faccio i miei complimenti". Nel finale Mourinho è stato espulso per proteste: "Il rosso è giusto. Ho avuto l'umiltà di scusarmi nel post gara ma della performance dell'arbitro e della sua influenza ipotetica nello sviluppo del gioco non voglio parlare". 13-Nov-22