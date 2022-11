Calcio: Serie A. Nicola “Fiducia a giovani, non mi sento in discussione”

Il tecnico della Salernitana: "Fatto quello che dovevamo anche per il club" MONZA (ITALPRESS) – "Rendiamoci conto che non sempre si può vincere. La formazione del primo tempo non mi è piaciuta, una squadra senza personalità e fame, però dobbiamo dare fiducia però ai nostri giovani". Così il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, dopo la netta sconfitta in casa del Monza. "Non mi sento in discussione – assicura il mister dei granata – Guardo la classifica, tecnicamente giudico una squadra che ha giocato in poche settimane 15 gare. Vedo qualcosa che non va, ma alla luce dei punti di oggi, posso dire che siamo stati continui. Questo però non mi basta: purtroppo c'è un organico che deve crescere". Detto di non essere soddisfatto del rendimento odierno di Candreva, Nicola 'assolve' i tifosi che hanno rifiutato il saluto: "E' giusto che dissentano, ma da oggi rispetto allo scorso anno sono in crescita. Devo dire che la società ha riconosciuto a questa squadra che ha fatto quello che doveva fare. Il Monza ha giocatori di qualità e abbiamo raccolto di più prima". – Foto Image – (ITALPRESS). pfr/mc/red 13-Nov-22 17:56