Calcio: Serie A. Setti “È tutto in discussione, tempo per riflettere”

Il presidente del Verona deluso: "Faccio fatica a capire quel che sta succedendo" VERONA (ITALPRESS) – "In questo momento è tutto messo in discussione. Non credevo si potesse verificare una situazione del genere. Io non posso pensare che questa sia una squadra che non ha le qualità per salvarsi, ma faccio fatica a capire quello che sta succedendo. In questo momento mi prendo del tempo per riflettere". Questo il commento rilasciato dal presidente del Verona, Maurizio Setti, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta casalinga arrivata con lo Spezia, che vede adesso il Verona ultimo in classifica con 5 punti. Da valutare, dunque, la posizione di Bocchetti che ha sostituito l'esonerato Cioffi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/ari/red 13-Nov-22 18:36