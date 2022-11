Rally: Mondiale. Doppietta Hyundai in Giappone, vince Neuville su Tanak

Secondo successo stagionale del belga, terzo Katsuta, poi Ogier ed Evans TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Hyundai Motorsport ha concluso il FIA World Rally Championship2022 con una doppietta al Rally del Giappone, assicurando al team la quinta vittoria stagionale e la seconda dell'anno per l'equipaggio belga composto da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. Ott Tanak e Martin Jarveoja hanno completato l'ultima giornata della nuova tappa nipponica su asfalto al secondo posto assoluto conquistando il loro ottavo podio della stagione e il 16esimo in totale da quando si sono uniti a Hyundai Motorsport nel 2020. Terzi Katsuta e Johnston, poi le altre Toyota Yaris di Ogier e Evans. Il Mondiale è già stato vinto in anticipo da Rovanpera. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 13-Nov-22 11:29