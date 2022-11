Calcio: ManUtd. CR7 “Mi sento tradito, Ten Hag non mi rispetta”

Il fuoriclasse portoghese: "Qualcuno non mi voleva già la passata stagione" ROMA (ITALPRESS) – "Mi sento tradito". Cristiano Ronaldo e il Manchester United sono ai titoli di coda: in un'intervista a Talk Tv, il cinque volte Pallone d'Oro non nasconde il suo disagio nei Red Devils. "Ho sentito che alcune persone non mi volevano qui, non solo in questa stagione, ma anche in quella passata", svela il 37enne fuoriclasse portoghese. Che non lesina 'accuse' anche al tecnico Erik Ten Hag, che spesso lo ha tenuto fuori: "Non mi rispetta, e se non hai rispetto per me, non ne avrò mai per te". CR7 non sfugge nemmeno all'ex compagno di squadra Wayne Rooney, che lo ha criticato pesantemente: "Non so perché lo abbia fatto, probabilmente perché ha finito la sua carriera e io gioco ancora ai massimi livelli". Poi, ridendo: "Non dirò che sono più bello di lui. Cosa che è vera…". Ronaldo esamina poi in modo critico la situazione dello United: "Penso che i tifosi dovrebbero sapere la verità. Voglio il meglio per il club. Ecco perché sono venuto al Manchester United. Ma ci sono cose internamente che non ci aiutano ad arrivare al livello del City, del Liverpool e ora anche dell'Arsenal. Un club di queste dimensioni dovrebbe essere al top secondo me, e purtroppo non è così Da quando Sir Alex (Ferguson, ndr) se ne è andato, non ho visto alcuno sviluppo in questo club. Niente è cambiato. Come diceva Picasso, devi distruggere per ricostruire e se iniziano con me, per me non è un problema. Amo il Manchester United, amo i suoi tifosi, sono sempre al mio fianco – termina l'ex campione di Real Madrid e Juventus – Ma se vogliono fare le cose in modo diverso, devono cambiare molte, molte cose". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 14-Nov-22 10:14