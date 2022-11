Calcio: Nazionale. Cristante, Frattesi e Scamacca indisponibili

I due centrocampisti e l'attaccante non parteciperanno alle amichevoli con Albania e Austria FIRENZE (ITALPRESS) – Altre defezioni in casa Italia. Dopo quelle di Toloi ed Emerson comunicate ieri, oggi arrivano le indisponibilità dei centrocampisti Bryan Cristante (Roma) e Davide Frattesi (Sassuolo) e dell'attaccante Gianluca Scamacca (West Ham). Al momento non sono previste sostituzioni. Intanto, dopo quella di ieri del difensore dell'Empoli, Fabiano Parisi, questa mattina è arrivata la convocazione per l'attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti. La Nazionale affronterà in amichevole Albania e Austria, rispettivamente il 16 e il 20 novembre. – foto Image – (ITALPRESS). xb8/ari/red 14-Nov-22 14:16