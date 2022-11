Calcio: Roma. Zalewski e Dybala salutano tifosi “Meritate il massimo”

Il polacco e l'argentino danno l'arrivederci al popolo romanista prima della partenza per il Mondiale ROMA (ITALPRESS) – Una settimana per archiviare la brutta prestazione col Torino. Domenica pomeriggio la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria agli ordini di Josè Mourinho in una sosta mondiale che per i giallorossi entrerà nel vivo dal 22 novembre con la tournée giapponese. A Roma intanto è rimasto Bryan Cristante che non prenderà parte agli impegni in azzurro. Il centrocampista deve operarsi alla mano sinistra a causa di una contusione ossea allo scafoide rimediata nel match contro il Napoli del 23 ottobre. Cristante ha stretto i denti e ha giocato le ultime partite con un tutore alla mano, ma una risonanza magnetica ha evidenziato un peggioramento del problema che rende necessario l'intervento chirurgico. Al ritiro poi non prenderanno parte i calciatori impegnati al Mondiale: Rui Patricio (Portogallo), Vina (Uruguay), Zalewski (Polonia) e Dybala (Argentina). Gli ultimi due hanno salutato i tifosi sui social. "Si conclude questa prima parte di stagione – ha scritto il polacco classe 2002 -. Sappiamo tutti che dobbiamo dare di più, e vogliamo dare di più. Per Roma, per la Roma e per i Romanisti, che non ci hanno mai lasciati soli. Soprattutto nei momenti più bui. Ci rivediamo a gennaio". "Grazie per l'affetto che mi avete dimostrato. Continueremo a lavorare per darvi le soddisfazioni che meritate. Forza Roma", è invece il tweet di Paulo Dybala, oggi in campo per il primo allenamento dell'Albiceleste. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 14-Nov-22 19:22