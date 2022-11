Golf: Pga Tour. Finau domina a Houston, F. Molinari chiude 47°

Lo statunitense conquista il quinto titolo in carriera, l'azzurro recupera 5 posizioni ROMA (ITALPRESS) – Ancora Tony Finau, che ha letteralmente dominato nel Cadence Bank Houston Open dove si è imposto con 264 (65 62 68 69, -16) colpi siglando il quinto titolo in carriera, il terzo nel 2022 a partire da luglio. Sul percorso del Memorial Park Golf Course (par 70), dove il maltempo ha creato più di un problema, Francesco Molinari si è classificato 47° con 282 (69 71 72 70, +2) recuperando nel round conclusivo cinque posizioni con un 70 (par). Finau, 33enne di Salt Lake City, alla 218^ gara sul PGA Tour, ha preceduto Tyson Alexander, secondo con 268 (-12). Finau, alla seconda gara del circuito 2022-2023 e out al taglio nella prima la scorsa settimana (World Wide Technology Championship), è salito dal 15° al 12° posto nel World Ranking, con i 500 punti acquisiti si è posizionato al settimo posto nella graduatoria della FedEx Cup e ha ricevuto un assegno di 1.512.000 dollari su un montepremi di 8.400.000 dollari. E' la seconda volta che va a segno nelle sette in cui ha cominciato al vertice l'ultimo round. In terza posizione con 269 (-11) l'inglese Ben Taylor. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 14-Nov-22 10:31