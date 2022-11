Mondiali2022: Brasile. Tite “Favoriti, ma in Qatar tanti rivali”

Il ct della Selecao: "Felice di rappresentare la nostra storia vittoriosa" ROMA (ITALPRESS) – "Il Brasile favorito numero 1? Sì, ma preferisco dire uno dei favoriti perché le qualificazioni e il modo in cui ha giocato danno al Brasile questo compito, ma non è l'unica big. Certo, c'è il peso della storia vittoriosa della Selecao e rappresentare questa eredità è una grande felicità". Così a 'La Gazzetta dello Sport', Adenor Leonardo Bacchi detto Tite, ct di un Brasile che parte in pole ai Mondiali in Qatar. "I rivali più forti per il titolo? La Francia campione in carica, nonostante abbia perso pezzi importanti, ha le qualità di giocatori come Mbappé e Benzema – spiega Tite – La coerenza mostrata dall'Inghilterra, finalista europea, e il lavoro di Southgate negli anni. L'Argentina di Messi che pare sempre una delle migliori. Poi le squadre che si sono ricostruite con una generazione di gran talento come Spagna, Germania e Portogallo. Possibili outsider? Il Belgio, che per me è fra le favorite. Quando si tratta di giocatori di qualità dico De Bruyne. E poi metto Olanda e Danimarca, e sono curioso di vedere le performance del Senegal». In Qatar mancheranno gli azzurri: "Mi dispiace per i tifosi italiani appassionati quanto i brasiliani. Chi avrebbe scommesso nel 2021 dopo l'Europeo che l'Italia sarebbe rimasta fuori?". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 14-Nov-22 08:38