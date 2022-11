Mondiali2022: Girone B tra politica e calcio, inglesi favoriti

I vice-campioni d'Europa in pole nel gruppo con Galles, Iran e Stati Uniti ROMA (ITALPRESS) – Politica e calcio mescolate ancora una volta durante un campionato del Mondo. Il gruppo B dei Mondiali in Qatar promette spettacolo anche fuori dal campo, tra Ar Rayyan, Al Kharw e Doha dal 21 al 29 novembre si sfideranno Inghilterra, Iran, Stati Uniti e Galles. Se l'Inghilterra ha i favori del pronostico per vincere il girone dopo la finale persa contro l'Italia ad Euro 2020 davanti al proprio pubblico (a Wembley), i riflettori saranno puntati tutti sull'Iran e sulla situazione politica del Paese: nelle scorse settimane si vociferava di un'esclusione dalla rassegna iridata della selezione iraniana per via delle repressioni attuate dal regime dopo le proteste per la morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata perché non indossava correttamente il velo islamico. Attivisti e sportivi, tra questi anche calciatori, avevano scritto una lettera alla Fifa per chiedere l'esclusione della propria nazionale (richiesta respinta dall'organizzazione): complicato anche il compito del ct Queiroz che ha comunque convocato Mehdi Taremi e Sardar Azmoun, entrambi schierati a favore del movimento femminile. Gli intrecci storico-politici però non si fermano al singolo Paese, il gruppo B metterà di fronte Iran e Stati Uniti, due nazioni con rapporti conflittuali sin dal 1979, quando 53 diplomatici statunitensi furono tenuti in ostaggio da un gruppo di studenti durante l'occupazione dell'ambasciata statunitense a Teheran dovuta alla rivoluzione islamica. Le due squadre si affrontarono nel 1998, nel mondiale francese: per evitare problemi di qualsiasi genere arrivò un segnale di distensione con gli iraniani che porsero una rosa bianca ciascuno ai rispettivi avversari (simbolo di pace nel paese asiatico). Sul campo non ci furono particolari scontri, ma l'Iran vinse 2-1 conquistando la prima storica vittoria in un campionato del mondo. Il 29 novembre si sfideranno anche Inghilterra e Galles, due paesi confinanti e uniti anche nella giurisdizione: le due nazionali si sono già affrontate ad Euro 2016 con la vittoria inglese grazie alle reti di Jamie Vardy e Daniel Sturridge. Dal punto di vista sportivo i fari saranno puntati tutti sulla nazionale guidata da Gareth Southgate visto l'ultimo mondiale vinto ormai nel 1966: non ci saranno gli "italiani" Tomori, Abraham e Smalling, il ct inglese si affiderà ad Harry Kane, secondo miglior marcatore della nazionale dei Tre Leoni con 51 reti, a due gol di distanza da Wayne Rooney. Le quattro squadre scenderanno in campo il 21 novembre: l'Inghilterra sfiderà l'Iran ad Ar Rayyan (14.00 ore italiane) mentre gli Stati Uniti sfideranno il Galles sullo stesso campo (20.00). Il 25 novembre ci sarà Galles-Iran (Ar Rayyan, ore 11.00) e Inghilterra-Stati Uniti (Al Khawr, ore 20.00). Il girone si chiuderà il 29 novembre con Galles-Inghilterra (Ar Rayyan, ore 20.00) e con Iran-Stati Uniti (Doha, ore 20.00). Le prime due qualificate affronteranno il girone A composto da Qatar, Ecuador, Senegal e Olanda. – foto Image – (ITALPRESS). pia/ari/red 14-Nov-22 13:04