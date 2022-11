Motomondiale: Bagnaia “Grande lavoro di squadra, vittoria di tutti”

Il pilota della Ducati: "Sono solo quello che porta tutto al traguardo" ROMA (ITALPRESS) – "Ancora non mi rendo bene conto di cosa è successo. Si parla di sport individuale, ma come in tutti gli sport ci sono tantissime persone, dai manager al preparatore ai tecnici, che danno il massimo. Io sono solo quello che porta il tutto al traguardo, e non sempre. Un lavoro combinato che tira fuori il meglio da tutte le parti. Siamo riusciti a vincere il titolo tutti insieme". Lo ha detto il campione del mondo della MotoGp Francesco Bagnaia, ricevendo il Collare d'Oro al merito sportivo del Coni. Un lavoro di squadra evidenziato dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che, parlando al pilota torinese della Ducati, ha aggiunto: "Hai avuto una moto che ti ha assistito, una moto italiana, orgoglio di tutti noi, ma vorrei sottolineare l'importanza del team, di tutti i tecnici e di tutti quelli che hanno consentito di farti esprimere al meglio perché si vince insieme. A te auguriamo di andare sempre più veloce, a noi auguriamo di andare in sicurezza e rispettare sempre le regole". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 14-Nov-22 12:53