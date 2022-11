Nuova risoluzione dell’Onu contro la Russia “Paghi i danni all’Ucraina”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una nuova risoluzione contro la Russia. Il testo chiede a Mosca di pagare le riparazioni per i danni causati con l'invasione dell'Ucraina. I voti a favore sono stati 94, i contrari 14 e gli astenuti 73. "Dalla vittoria della liberazione a Kherson alla vittoria diplomatica a New York. L'Assemblea Generale dell'Onu ha appena dato il via libera alla creazione di un meccanismo di risarcimento per i crimini russi in Ucraina. L'aggressore pagherà per quello che ha fatto!", commenta su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 14-Nov-22 21:31