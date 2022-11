Utah al tappeto a Philadelphia, Lakers stoppano Brooklyn

Embiid scatenato con 59 punti, Garland ne realizza 51 ma Cleveland perde con Minnesota ROMA (ITALPRESS) – Utah al tappeto nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Senza Simone Fontecchio, gli Jazz si arrendono per 105-98 ai Philadelphia 76ers, trascinati da uno scatenato Embiid, autore di 59 punti in 37 minuti di impiego. A Cleveland Cavaliers non bastano invece i 51 punti messi a segno da Garland per battere i Minnesota Timberwolves, vincenti per 129-124 con 30 punti di Russell. Successo casalingo dei Los Angeles Lakers, che stoppano i Brooklyn Nets per 116-103 con 37 punti di Davis, top-scorer dell'incontro. Altri risultati: New York Knicks-Oklahoma City Thunder 135-145; Washington Wizards-Memphis Grizzlies 102-92; Chicago Bulls-Denver Nuggets 103-126; Sacramento Kings-Golden State Warriors 122-115. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 14-Nov-22 08:34