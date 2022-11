Basket: Nba. Settima vittoria di fila per Boston, Orlando e Phoenix ko

I Celtics superano Oklahoma senza Gallinari, anche Banchero out nel successo dei Magic ROMA (ITALPRESS) – Settima vittoria di fila per Boston nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Ancora senza l'indisponibile Danilo Gallinari, i Celtics proseguono nel loro 'magic moment' battendo Oklahoma City Thunder per 126-122 nonostante i 37 punti messi a segno da Gilgeous-Alexander, top-scorer dell'incontro. Privo dell'infortunato Paolo Banchero, Orlando Magic cede in casa ai Charlotte Hornest, vincenti 112-105 con 23 punti di Wagner e 20 di Carter. Miami Heat stoppa la corsa dei Phoenix Suns, che si arrendono sul filo di lana per 113-112 sotto i colpi di Adebayo, a referto con 30 punti. Altri risultati: Detroit Pistons-Toronto Raptors 111-115; Houston Rockets-Los Angeles Clippers 106-122; Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 106-121; Golden State Warriors-San Antonio Spurs 132-95. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 15-Nov-22 08:47