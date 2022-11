Calcio: Lecce. Mencucci “Umtiti ha grande umiltà, un maestro per tutti”

"Ci sta dando una grande mano non solo in campo ma anche fuori FIRENZE (ITALPRESS) – "Umtiti è diventato un po' un maestro per tutti. E' arrivato a Lecce con una grande umiltà. Sappiamo tutti qual è stata e qual è la sua carriera, e con molta umiltà si è calato in una realtà completamente diversa, in una squadra che lotta per non retrocedere, quindi con caratteristiche e sentimenti diversi". Lo ha detto l'amministratore delegato del Lecce, Sandro Mencucci a margine della presentazione, al Museo del Calcio, del libro "Coverciano, una leggenda che continua". "A volte dico agli amici leccesi che non ero abituato a soffrire così tanto, io più che altro a Firenze le partite le vincevo – ha aggiunto Mencucci – Qui invece soffriamo tanto fino all'ultimo secondo e questo è un po' la storia delle piccole società che poi è anche una storia bella perché poi questa sofferenza crea anche una grande unione. Umtiti si è calato benissimo nel suo ruolo e ci sta dando una grande mano non solo in campo ma anche fuori". – foto Image – (ITALPRESS). xb8/glb/red 15-Nov-22 14:29