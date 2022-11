Lo scalatore spagnolo è stato maglia rosa al Giro2022 per dieci tappe ROMA (ITALPRESS) – Juan Pedro Lopez ha prolungato la sua permanenza con la Trek-Segafredo. Il 25enne scalatore spagnolo, che nell'ultimo Giro d'Italia ha vestito la maglia rosa per dieci tappe, vincendo anche la classifica giovani, ha esteso il suo contratto per altre due stagioni, fino al 2025. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 15-Nov-22 11:13