Ecco il buco nero più vicino alla Terra

E’ a meno di 1600 anni luce da noi e gli orbita vicino una stella simile al Sole. E 1600 anni luce è una distanza inimmaginabile! Basta ricordare che il nostro sole è distante da noi circa otto minuti luce. Solo grazie ai dati del satellite Gaia dell’Agenzia spaziale europea lo abbiamo conosciuto. Si tratta del buco nero più vicino alla Terra.

Gli esemplari più piccoli, che altro non sono che lo stato finale dell’evoluzione delle stelle massicce, sono molto più comuni. Ma questo è davvero eccezionale. La rivista scientifica “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” lo ha individuato nella costellazione dell’Ofiuco, attorno all’oggetto orbita una stella che somiglia al Sole.

Il buco nero è stato chiamato“Gaia BH1”, si trova a meno della metà della distanza rispetto a noi del precedente detentore del record di buco nero più vicino alla Terra. Quanto misura? Dieci masse solari.

E non è una stella perchè sarebbe stato necessariamente molto più luminoso.