Gravina “Oggi non ci sono elementi per commissariare l’Aia”

"Trentalange è stato democraticamente eletto dai suoi arbitri, è legittimato a ricoprire quel ruolo" ROMA (ITALPRESS) – "Trentalange e l'AIA parte lesa? L'unica parte lesa in questa vicenda è il mondo del calcio. Dal lato umano capisco Alfredo, tutti ci interroghiamo su quelle zone grigie e nessuno riesce a trovare la luce. Ma Alfredo è stato democraticamente eletto dai suoi arbitri. È legittimato a ricoprire quel ruolo". Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in conferenza stampa a margine del consiglio federale convocato per affrontare il caso D'Onofrio, il procuratore arbitrale arrestato sabato. "Da più parte sono arrivate richieste di commissariamento e di dimissioni – ha proseguito Gravina – ma oggi non ci sono elementi oggettivi per individuare un provvedimento così violento come il commissariamento. Se domani dovessero emergere delle responsabilità diverse da quelle individuali di D'Onofrio, penso che Trentalange sia il primo a fare un passo indietro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 15-Nov-22 13:24