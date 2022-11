La Resistenza tramite musica e parole di Giorgia Zangrossi

I valori della Resistenza, dell’antifascismo, dell’impegno a combattere per la libertà, sono la base della nostra storia: l’attualità del messaggio etico della Resistenza viene tradotto e trasmesso in musica in un evento singolare – uno spettacolo commemorativo e celebrativo della Resistenza – dal titolo Resistenza – ieri, oggi, sempre.

L’appuntamento è per venerdì 25 novembre alle ore 21:30 a Roma presso l’Antica Stamperia Rubattino (Via Rubattino 1), dove la cantautrice Giorgia Zangrossi sarà in concerto con uno spettacolo creato ad hoc: la cantante torinese, tramite voce e chitarra, racconterà e canterà – con la passione per questi temi che la contraddistingue – storie di Resistenza attiva interpretando brani di cantautori italiani noti e meno noti e proponendo alcune canzoni da lei composte, intervallate dalla lettura recitata di brani e poesie a tema.

Lo spettacolo, che si preannuncia di forte intensità emotiva, vuole guardare alla Resistenza non solo in chiave storica – come dunque l’evento emblematico che vide come protagonista il movimento Partigiano che si oppose all’occupazione nazifascista contribuendo alla Liberazione del nostro Paese, ma estrarne gli ideali e trasformarlo in un vero e proprio modo di essere, una scelta di vita: quella di non rimanere indifferenti ma di opporsi a tutte le ingiustizie, le sopraffazioni, le violenze personali e sociali.

Una forte sensibilità per questi temi dell’umanità – la solitudine, l’abbandono, le forme di oppressione – da parte dell’artista già trapela dal suo ultimo album, dichiaratamente autobiografico: difatti con Sono – prima persona singolare del verbo essere – attraverso un’operazione letteraria e musicale, l’artista trasforma in note una vera e propria confessione, composta di testi e parole nate di getto per lo più di notte, mediante cui racconta la poesia della sua anima proponendo delle storie di condivisione, di amore e di interesse verso gli altri: l’esigenza è quella di liberare emozioni profonde, pensieri e visioni del mondo.

Ma sono, dal punto di vista grammaticale, è anche la terza persona plurale dello stesso verbo essere perchè la cantante, tramite il potere profondo di empatia e immedesimazione, sa mettersi nei panni altrui e comprendere anche altre vite, molto lontane nel tempo e nello spazio, ma allo stesso tempo molto vicine nella condivisione dei sentimenti; è l’esempio del primo brano Canta ancora, in cui assume le sembianze e il pensiero di una cicala e di una formica: due destini, molto diversi, ma in fondo uniti dallo stesso bisogno di quelle emozioni profonde, che riempiono la vita, che le danno un senso che necessariamente va oltre il basilare bisogno di sopravvivere e che solo l’Arte e la Musica, in particolare, possono dare.

Giorgia Zangrossi dà vita ad un lavoro frutto di passione e nostalgia per i tempi non vissuti. I brani sono costruiti di una particolare leggerezza – priva di enfasi e figure retoriche sfarzose – e di un’atmosfera magica e sognante, quasi utopica, per sognatori, “per chi come me spesso vive più di immaginazione che di realtà.”, ma che lasciano il dovuto spazio alla riflessione e alla grammatica della fantasia. A queste si aggiunge la speranza, la Voce di cui parla nell’omonimo brano, scintilla che al momento opportuno saprà indicare la giusta strada nei momenti di buio. Perché, come spiega nell’ultimo brano Sono, “la musica è così: sa andare oltre i gesti, le parole, i pensieri stessi: Soprattutto sa andare oltre qualsiasi apparenza.”

Giorgia Zangrossi è una cantante e cantautrice torinese. Il suo repertorio da interprete include buona parte dei cantautori che hanno fatto la storia della musica d’autore, italiana e straniera, fino ad arrivare ad alcuni autori contemporanei. Ventuno di queste interpretazioni sono racchiuse in Canzone addosso, il suo primo Cd uscito a dicembre 2018.

SONO, il nuovo album, uscito con l’etichetta Storie di Note, e che viene proposto tra le offerte di questo crowdfunding, contiene tutta la produzione cantautorale inedita di Giorgia.