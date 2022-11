Mondiali2022: Brasile. Raphinha “Siamo ambiziosi, vogliamo vincere”

L'esterno del Barcellona: "Sto lavorando sodo per esserci al meglio" ROMA (ITALPRESS) – "Sono pronto per il Mondiale e sto lavorando sodo per esserci al meglio fisicamente e mentalmente". A parlare è Raphinha, esterno del Brasile e del Barcellona, pronto a dare il suo contributo il Qatar per la Selecao di Tite. "L'atmosfera è quella di una nazionale ambiziosa – spiega l'ex Leeds – Vogliamo vincere il titolo. C'è un'atmosfera molto buona in tutta la squadra. Non la vedo come una pressione, una squadra come il Brasile è sempre una contendente ai Mondiali o ai titoli per cui gioca". I verdeoro non alzano la coppa del mondo da vent'anni: "L'attesa dei tifosi è normale perché abbiamo una squadra di grande qualità, con grandi nomi. È normale che i tifosi siano ansiosi per il Brasile, e lo siamo anche noi. Non ricordo molto dei Mondiali del 2002 perché ero molto giovane, ma è stata una sensazione incredibile, indescrivibile. Tutti i brasiliani erano uniti. Ora – conclude Raphinha – è un buon momento per farlo di nuovo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 15-Nov-22 09:59