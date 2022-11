Mondiali2022: Girone C. Caccia aperta all’Argentina di Messi

L'Albiceleste debutterà contro l'Arabia Saudita, in un gruppo insidioso con Polonia e Messico da non sottovalutare ROMA (ITALPRESS) – Tutti a caccia di Leo Messi: ai Mondiali in Qatar il Girone C è quello dell'Argentina che sogna il trionfo intercontinentale dopo aver messo in bacheca la Coppa America conquistata l'anno scorso in Brasile. I primi veri ostacoli sul cammino dell'Albiceleste sono due avversarie, Messico e Polonia, particolarmente agguerrite e pronte a contendere, e contendersi tra loro, la qualificazione. Un passo indietro l'Arabia Saudita, la cui principale ambizione potrebbe essere quella di rifuggire dallo sgradevole appellativo di squadra "cuscinetto". Sarà proprio la nazionale proveniente dall'Asia occidentale ad esordire con l'Argentina martedì prossimo alle 11 (ora italiana) all'Iconic Stadium di Losail, città qatariota già famosa nell'universo sportivo per essere la sede dell'omonimo circuito che dal 2004 ospita una tappa del motomondiale. Comincia qui la corsa al titolo della compagine di Scaloni alla prima rassegna iridata dopo la scomparsa di Maradona. Sulle orme di Diego, Leo Messi farà di tutto per prendersi l'unico grande trofeo che gli manca e che ha solo sfiorato nel 2014, al Maracanà di Rio de Janeiro, nella finale persa dall'Albiceleste ai tempi supplementari con la Germania. Per la stella del Paris Saint Germain, 35 anni lo scorso giugno, potrebbe anche trattarsi dell'ultima recita ai Mondiali: un motivo in più per non lasciarsi sfuggire l'occasione in un anno in cui l'Argentina si presenta ai nastri di partenza con una squadra più solida e ricca di alternative. Davanti alla porta protetta da Emiliano Martinez una difesa guidata dal veterano Otamendi e dall'ex Atalanta, oggi al Tottenham, Romero. Tante le vecchie conoscenze del campionato italiano: dal centrale Pezzella al terzino Molina passando per gli estrosi centrocampisti Gomez e De Paul in un reparto dove c'è anche lo juventino Paredes. A proposito di Serie A, il parco attaccanti parla più che bene la nostra lingua. Solo Messi e Julian Alvarez del Manchester City gli "stranieri", gli altri convocati sono i due interisti Correa e Lautaro Martinez, il romanista Paulo Dybala, Nico Gonzalez della Fiorentina e Angel Di Maria della Juventus. Per rimanere in tema è doveroso passare alla Polonia, la più "azzurra" tra le nazionali presenti in Qatar: il Ct Michniewicz, su 26 calciatori, ne ha chiamati 11 dall'Italia per poi scendere a 10 dopo il forfait del portiere dello Spezia Dragowski che ha così ceduto al bolognese Skorupski il ruolo di vice Szczesny. Tra i difensori figurano Zalewski della Roma, Kiwior dello Spezia, Bereszynski della Sampdoria e Glik del Benevento, l'unico polacco a provenire dalla Serie B. In attacco, assieme alla stella del Barcellona Robert Lewandowski, ci sono il bianconero Arkadiusz Milik e il "pistolero" della Salernitana Krzysztof Piatek. A centrocampo, infine, Zurkowski della Fiorentina e il napoletano Piotr Zielinski che sempre martedì 22, alle 17 italiane, si troverà ad affrontare un vero e proprio derby partenopeo con Hirving Lozano. La sfida tra Polonia e Messico, in scena allo Stadium 974 della capitale Doha, rischia di essere già un crocevia fondamentale per il passaggio del turno. Nell'attacco dei Los Aztecas riflettori puntati, oltre che sul "Chucky" Lozano, anche sull'asso del Wolverhampton Raul Jimenez. Nella lista dei convocati del "Tata" Gerardo Martino pure un giocatore della Cremonese: il difensore in prestito dal Genoa, Johan Vasquez. In chiusura di panoramica infine l'Arabia Saudita, seguita dal Ct francese Hervé Renard che ha puntato su una selezione di calciatori pescati tutti dal campionato locale, già fermo da diverse settimane. Proprio per questo motivo la nazionale si è potuta prendere un vantaggio sulla concorrenza iniziando la preparazione al Mondiale da metà ottobre, circa un mese prima rispetto alle avversarie. All'Arabia Saudita servirà comunque una grandissima impresa per centrare la qualificazione agli ottavi di finale, traguardo raggiunto nella sua storia solo nell'edizione di Usa 1994. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/ari/red 15-Nov-22 13:01