Pesi: Mondiali. Sette azzurri convocati per Bogotà, assente Pizzolato

Il bronzo olimpico e campione europeo costretto al forfait per un problema muscolare ROMA (ITALPRESS) – Ufficializzato dal dt della Nazionale Sebastiano Corbu l'elenco degli azzurri per i Mondiali di pesistica olimpica che si terranno a Bogotà, in Colombia, dal 5 al 16 dicembre, primo appuntamento di qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. Giulia Imperio, campionessa europea in carica, che gareggerà nella categoria fino a 49 kg; Lucrezia Magistris, vicecampionessa Europea (59 kg); Giulia Miserendino, fresca di titolo continentale Junior, con 3 medaglie d'oro e 3 record italiani (71 Kg); Sergio Massidda, già campione del mondo Juniores e detentore del titolo continentale Junior (61 kg); il bronzo olimpico Mirko Zanni, nella sua nuova categoria (73 kg); Oscar Reyes, al suo esordio con la maglia azzurra su una pedana internazionale, (81 kg). Chiude la carrellata di italiani Cristiano Ficco, campione olimpico ai Giochi giovanili di Buenos Aires e neo campione europeo U23 (89 kg). Assente per un lieve problema muscolare, che ne ha comunque condizionato la preparazione, il bronzo olimpico di Tokyo 2021 e campione europeo in carica Nino Pizzolato. "Tenuto conto che ci saranno altre gare per la qualificazione olimpica – afferma il dt Corbu – non abbiamo voluto rischiare la partecipazione al mondiale di Nino, a seguito del riacutizzarsi di una sofferenza lombare". – Foto Ufficio Stampa Fipe – (ITALPRESS). mc/com 15-Nov-22 13:04