Tennis: Australian Open. Media serbi, Djokovic otterrà un visto

Il fuoriclasse, impegnato nelle Atp Finals, fu espulso lo scorso anno per la mancata vaccinazione MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic dovrebbe ottenere un visto per partecipare agli Australian Open 2023. A riportare l'indiscrezione sono i media serbi. Il 35enne fuoriclasse, ex numero 1 del ranking mondiale e attualmente impegnato a Torino nelle Atp Finals, lo scorso gennaio era stato espulso dal Paese a causa della mancata vaccinazione contro il Covid-19 che ha comportato un'inammissibilità di tre anni. Secondo le fonti governative citati dai media, 'Nole' potrà tornare in Australia per una sorta di "interesse pubblico", avendo vinto il prestigioso torneo dello Slam per nove volte. Non c'è ancora l'ufficialità ma ormai tutto lascia presagire ad un ritorno di Djokovic, anche perché lo stesso direttore del torneo, Craig Tiley, aveva chiesto a gran voce la presenza del campione sul cemento 'aussie'. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 15-Nov-22 09:39