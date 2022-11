Atletica: Jacobs “Penso a record del mondo, sarei un bugiardo a negarlo”

L'olimpionico azzurro: "Non porsi limiti il modo più corretto per superarli" ROMA (ITALPRESS) – "Sì, al record del mondo ci penso, sarei un bugiardo a dire di no". Impossibile da battere o no, il 9.58 di Usain Bolt è nei pensieri di Marcell Jacobs: a dirlo è il campione olimpico dei 100 e della 4×100 nella puntata del talk di Atletica TV, la piattaforma streaming della Federazione Italiana di Atletica Leggera. "Trovare le condizioni perfette, precise, è sempre molto complicato, e quindi ci prendiamo quello che arriva – le parole dell'azzurro primatista d'Europa con 9.80 – Certo che ci penso al record, come pensavo a vincere le Olimpiadi. So che è un'impresa che ha fatto una persona sola, e pochi ci sono andati vicini, o nemmeno tanto, perché in realtà un decimo nei 100 metri è davvero molto. Ma i sogni sono fatti per essere grandissimi, e non porsi limiti è il modo più corretto per superarli". Nel 2023, dopo il debutto del 4 febbraio a Lodz o Val-de-Reuil, il velocista delle Fiamme Oro disputerà gli Europei indoor di Istanbul in marzo e i Mondiali di Budapest in agosto: "Gli Euroindoor del 2021 hanno lanciato la mia scia di vittorie e quindi voglio confermarmi campione europeo nei 60. Dopodiché, l'obiettivo è qualificare la staffetta 4×100 per i Mondiali: siamo i campioni olimpici e non potrà esserci un Mondiale senza l'Italia. I 100? La medaglia mondiale è l'unica che mi manca". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 16-Nov-22 17:42