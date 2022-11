Calcio: A Sheva il premio Liedholm “Grazie Italia per aiuti a Ucraina”

L'ex bomber ricorda il Barone: "Lui al Milan come Lobanovskyi alla Dinamo Kiev" LU CUCCARO MONFERRATO (ITALPRESS) – È l'ex campione rossonero Andriy Shevchenko il vincitore dell'edizione numero 11 del premio intitolato a Nils Liedholm, assegnato a chi, nel mondo del calcio, si è distinto non solo per i risultati ottenuti sul campo ma anche per le doti umane messe in mostra fuori dal rettangolo di gioco. Una premiazione che si è svolta questa mattina a Villa Boemia, tenuta della famiglia Liedholm che risiede in provincia di Alessandria. "Nils Liedholm è stato un grande allenatore che ha dato la possibilità di esordire a grandi campioni come Paolo Maldini – commenta l'ex bomber ucraino -. Anche Mauro Tassotti, mio grande amico, mi ha raccontato grandi cose su di lui. Liedholm è stato importante per la storia del Milan come Lobanovskyi lo è stato per me nella Dinamo Kiev". Sheva si è distinto anche per le sue iniziative in favore dei suoi connazionali che stanno vivendo il dramma della guerra ormai da mesi. "Io ringrazio voi italiani per aver accolto il popolo ucraino in fuga dalla guerra – aggiunge -. Ieri la Russia ha bombardato nuovamente strutture importanti nel nostro Paese. Io vi chiedo di aprire ancora il vostro cuore per aiutarci". Durante l'incontro, è stato proiettato un documentario che ha visto proprio Shevchenko come protagonista mentre raccontava dalla città di Irpin le conseguenze dei bombardamenti russi che l'hanno devastata. Un evento al quale ha partecipato anche lo stesso Tassotti, assistente di Shevchenko nel corso della sua esperienza da allenatore sulla panchina della nazionale Ucraina e su quella del Genoa: "Andriy ha molti punti in comune con Liedholm. È stato un giocatore fantastico. Si è guadagnato il rispetto su tutti i campi, così come Liedholm. Hanno un modo di fare elegante ed educato, nel rispetto di tutti". – foto Italpress – (ITALPRESS). xh9/glb/red 16-Nov-22 13:20