Calcio: Criscito lascia Toronto “Su futuro decido entro fine anno”

I canadesi annunciano il ritiro del giocatore che però prende tempo TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – L'avventura canadese di Mimmo Criscito arriva alla fine e forse anche la sua carriera. Il Toronto FC, dove è sbarcato lo scorso giugno, ha annunciato che il quasi 36enne difensore ha deciso di ritirarsi. In realtà lo stesso Criscito, nel ringraziare la franchigia canadese su Instagram, lascia aperta una porta: "Grazie mille Toronto Fc per questi sei mesi – scrive – mi avete accolto come se fossi uno di voi da tanto tempo e per questo vi ringrazierò per sempre. E' stata un'esperienza bellissima sia per me che per la mia famiglia. Adesso per noi è momento di tornare a casa ma sarete sempre nel nostro cuore. Riguardo il mio futuro entro fine anno prenderò una decisione". Criscito ha collezionato con la squadra canadese 16 presenze e un gol e nel corso della sua carriera ha vestito a più riprese la maglia del Genoa oltre a giocare con Juventus e Zenit San Pietroburgo. In Russia ha vinto due campionati, una coppa e due supercoppe nazionali. "Si è dimostrato un vero professionista dentro e fuori dal campo e gli auguriamo il meglio", il saluto di Bill Manning, presidente del Toronto FC. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Nov-22 09:35