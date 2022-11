Calcio: Psg, Galtier “Messi, Neymar e Mbappè uniti per vincere”

"Hanno un rapporto vero in allenamento, tutti i giorni" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Hanno un rapporto vero in allenamento, tutti i giorni. Si cercano l'uno con l'altro, sono tre grandi calciatori con personalità ed età diverse ma sanno benissimo che solo giocando insieme potranno trionfare". Christophe Galtier, tecnico del Psg, racconta così, ai microfoni di "RMC Sport", la gestione tutt'altro che difficile di tre fuoriclasse come Messi, Neymar e Mbappé. "In Giappone mi sono riunito con tutti e tre e ho detto loro che sarebbero arrivati dei momenti in cui avrei dovuto gestirli ma che per vincere non avrei mai potuto togliere nessuno di loro". Per Galtier "Mbappè incarna senza dubbio il progetto del Psg, ma questo non vuol dire che sia al di sopra del club. Kylian è allo stesso livello degli altri giocatori, compresi Messi, che ha una carriera incredibile ed è il migliore di sempre, e Neymar". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Nov-22 11:38