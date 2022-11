Calcio: Spezia. Dragowski ai box fino a gennaio 2023

Lesione dei legamenti per il portiere polacco, costretto a saltare i Mondiali LA SPEZIA (ITALPRESS) – Bartlomiej Dragowski dovrebbe tornare a disposizione di Luca Gotti a gennaio 2023. Il portiere polacco, costretto a saltare i Mondiali in Qatar per via dell'infortunio patito nel match contro il Verona, si è sottoposto ad esami diagnostici approfonditi che hanno evidenziato, come si legge in una nota del club ligure, "una lesione di alto grado del legamento peroneo astragalico e del legamento peroneo calcaneare, oltre a una parziale lesione del legamento deltoideo". L'ex Fiorentina e Empoli dovrà osservare un breve periodo di riposo, per poi intraprendere il percorso di recupero del caso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 16-Nov-22 13:17