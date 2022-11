Calciomercato: “Sun”, Beckham sogna Ronaldo e Messi all’Inter Miami

Da escludere una permanenza di CR7 allo United che per il futuro sogna Mbappè LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – David Beckham sogna di affiancare finalmente Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Lo Spice Boy, oggi proprietario dell'Inter Miami in Mls, stando al "Sun" vorrebbe approfittare della frattura ormai insanabile fra il Manchester United e CR7 per convincere il portoghese a trasferirsi negli States. Beckham avrebbe già contattato l'entourage di Ronaldo, ottenendo un feedback positivo: il giocatore sarebbe interessato a un'esperienza nella Mls. Ronaldo sarebbe solo il primo tassello nel grande progetto dell'ex centrocampista, che non perde di vista la situazione di Messi, in scadenza col Paris Saint Germain. Da escludere che Ronaldo possa comunque rimanere a Manchester: il tecnico Ten Hag, riporta la "Espn", in un incontro col proprietario Joe Glazer, l'ad Richard Arnold e il dt John Murtogh avrebbe messo in chiaro che non potrà esserci più spazio per CR7, ritenendo che nell'ormai famosa intervista si sia spinto troppo in là. Anche diversi compagni di squadra non avrebbero preso bene l'uscita del cinque volte Pallone d'Oro e anche per questo Ten Hag sarebbe pronto a privarsi dell'ex attaccante di Real e Juve, anche a costo di non rimpiazzarlo a gennaio. Per il futuro, invece, i Red Devils avrebbero già chiaro in testa su chi puntare per raccogliere l'eredità di Cristiano: Kylian Mbappe, che nelle scorse settimane è stato descritto tutt'altro che convinto di rimanere a Parigi. Lo United è uno dei pochi club in grado di soddisfare le richieste sia del Psg (oltre 170 milioni di euro) che del giocatore (30 milioni di euro a stagione). Come prima alternativa a Mbappè, riporta il "Mirror", verrebbe considerato Victor Osimhen del Napoli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Nov-22 11:08