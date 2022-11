Casadei “Italia U.21 può vincere Europeo, che esperienza al Chelsea”

Il centrocampista azzurro: "Consapevole della forza di questa squadra" FIRENZE (ITALPRESS) – "Sono consapevole della forza di questa squadra, ci sono tantissimi grandi giocatori e quindi penso che possa competere per vincere l'Europeo. Deve farlo e sono molto fiducioso". Non è un tipo banale e che ama usare frasi di circostanza Cesare Casadei, che si dimostra molto più spavaldo dei suoi 19 anni, e che pur essendo alla sua prima convocazione con l'Under 21 italiana, spinge gli azzurrini verso la conquista degli Europei di categoria, competizione a cui ambisce a partecipare. "A prescindere dal fatto che sia vicino a casa – raccontato il centrocampista nativo di Ravenna dal ritiro azzurro di Cesenatico – la prima convocazione in Under 21 è molto emozionante. Essere chiamati dalla propria Nazionale deve essere un orgoglio e quindi sono contento di essere qua, cerco sempre di fare il massimo e mettermi a disposizione della squadra. La prima volta che sono stato chiamato in azzurro è stato in Under 15 e fin da subito è stata sicuramente una bellissima esperienza, un'occasione ed un'emozione come lo è tuttora. Di questa squadra mi ha colpito la grande professionalità di tutti i giocatori che ne fanno parte, la grande voglia di lavorare ed il grande entusiasmo durante gli allenamenti che è una cosa assolutamente positiva". Sottolineato come tatticamente "a me piace giocare in molti ruoli, non ne ho uno preciso, al Chelsea ne sto interpretando diversi, quindi mi metto a disposizione del ct, dove può servire e dove ci può essere bisogno, io sono sempre pronto", Casadei ha parlato poi dell'amichevole in programma sabato prossimo ad Ancona. "Sarà una bellissima esperienza ed una grande battaglia perché la Germania è sempre stata una grande squadra a partire dall'Under 15 fino ad arrivare alla Nazionale A. Noi dovremmo cercare di essere più squadra possibile a prescindere dagli avversari, mettere in campo le nostre qualità, il nostro modo di giocare e cercare di fare del nostro meglio con tutto quello che abbiamo". Il classe 2003 ha poi confessato come la sua sia stata "un'estate movimentata per il mio trasferimento in Inghilterra, però ho avuto il tempo di pensarci e di riposare per poi ripartire in questa nuova avventura. Quando mi è arrivata la proposta e ho avuto l'opportunità di fare questa esperienza sinceramente l'ho presa a braccia aperte perché, anche se non è stata una scelta facile da prendere o comoda, mi sono sentito di doverla fare e di uscire dalla mia zona di comfort. A chi si trovasse di fronte un'occasione simile, per come sta andando, la consiglio perché per il momento mi sto divertendo e la considero un'esperienza super positiva". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 16-Nov-22 17:37