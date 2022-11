Mattarella riceve Bagnaia al Quirinale “Successo significativo”

Il pilota: "Fiero di aver portato la bandiera italiana in pista a Valencia" ROMA (ITALPRESS) – "Se ci vediamo ancora qui è perchè ancora una volta ci sono successi sportivi. Il merito è dei campioni e mi auguro che questo continui intensamente: ci sarà sempre posto al Quirinale per sottolineare questi successi". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si complimenta con Pecco Bagnaia e la Ducati, oggi ricevuti al Quirinale dopo il trionfo nel Mondiale MotoGp: "Grazie per quello che rappresentate per l'immagine del nostro Paese. Il lavoro del team è affidato nelle mani, nella perizia, nel talento di chi va in pista ma si arriva lì perchè vi è dietro il lavoro di tante professionalità, di tante persone. Il successo di quest'anno è poi particolarmente importante e soddisfacente perchè arriva a 50 anni dall'ultima vittoria di un italiano su una moto italiana", ha aggiunto il capo dello Stato. "Siamo riusciti a ottenere dei risultati fantastici, aggiudicandoci una tripletta: titolo Costruttori, titolo Team e titolo Piloti – le parole invece di Bagnaia – E quest'ultimo personalmente ci rende davvero orgogliosi perchè è la massima ambizione nel nostro sport e vincerlo da italiano con una moto italiana ci rende ancora più orgogliosi, considerando i 50 anni dall'ultima volta, quando fu Giacomo Agostini a vincere con la MV Agusta. Insieme siamo riusciti a rendere me stesso e la moto il punto di riferimento del nostro campionato. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere i più competitivi e a Valencia, dopo aver coronato il mio sogno, ho portato con orgoglio la bandiera italiana". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 16-Nov-22 12:28