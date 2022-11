Mondiali2022: Nkunku forfait, al suo posto Francia convoca Kolo Muani

L'attaccante dell'Eintracht si unirà ai compagni domani in Qatar PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Didier Deschamps ha scelto Randal Kolo Muani per sostituire Christopher Nkunku, costretto a dare forfait per i Mondiali a causa di un infortunio in allenamento. Il 23enne attaccante dell'Eintracht Francoforte, che al momento della chiamata era in ritiro con la squadra tedesca in Giappone, si unirà ai compagni direttamente in Qatar domani. Muani era stato convocato da Deschamps per la prima volta a settembre, collezionando fin qui due presenze nella nazionale maggiore. In questa stagione ha segnato 5 gol in 14 gare di campionato con l'Eintracht che lo ha prelevato in estate dal Nantes. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Nov-22 10:09