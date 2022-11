Motomondiale: Bagnaia “Grande lavoro per rimonta, orgoglioso squadra”

Il campione della Ducati ricevuto da Mattarella: "Ci segue con attenzione" ROMA (ITALPRESS) "Come immagino il prossimo Mondiale? Vedremo, ora ho esaurito tutte le energie. Ogni tanto mi riguardo le gare e sono molto orgoglioso della squadra. I primi due anni ho faticato, l'anno scorso è stata la prima volta in cui ho lottato per il titolo e nel 2022 abbiamo avuto tante complicazioni. Anche io ho commesso degli errori. Ma abbiamo fatto un grandissimo lavoro per rimontare". Ne ha parlato il campione del mondo della MotoGP, Francesco Bagnaia, dopo l'incontro odierno in Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "È un grandissimo orgoglio essere qui, mi sento un privilegiato – aggiunge a riguardo – Il presidente si è congratulato con Ducati e con me, è sempre piacevolmente disarmante la sua presenza. Il Presidente è piacevolmente attento a ogni particolare, abbiamo parlato delle appendici aerodinamiche della nostra moto e ci ha fatto domande molto mirate, da uno che segue con attenzione il nostro sport". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 16-Nov-22 13:24