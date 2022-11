Motomondiale: Malagò “Bagnaia può aprire un ciclo”

"Ci sono tutte le premesse per proseguire e scrivere altre straordinarie pagine" ROMA (ITALPRESS) – "Pecco Bagnaia può aprire un ciclo come Valentino Rossi. Abbiamo fatto la storia dopo 50 anni con vittoria del Mondiale di un pilota italiano su moto italiana. Ci sono tutte le premesse per proseguire e scrivere altre straordinarie pagine". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, uscendo dal Quirinale dove si è appena svolto l'incontro tra Mattarella, Bagnaia e il team Ducati. – foto Image – (ITALPRESS). spf/glb/red 16-Nov-22 13:15