Tennis: Atp Finals, Djokovic batte Rublev ed è già in semifinale

Seconda vittoria su due per il serbo nel gruppo Rosso TORINO (ITALPRESS) – Secondo match, seconda vittoria e un posto in semifinale già assicurato. Novak Djokovic si conferma alle Atp Finals di Torino dove, nel gruppo Rosso, liquida per 6-4 6-1 in un'ora e 8 minuti di gioco Andrey Rublev. "E' stata una delle mie partite migliori in tutto l'anno", ha confessato Djokovic a fine match. Stasera l'altro incontro del girone che metterà di fronte Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, entrambi sconfitti all'esordio rispettivamente da Rublev e Djokovic. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Nov-22 15:48