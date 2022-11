Calcio: Brentford. Scommesse, Toney deferito e a rischio squalifica

Le accuse riguardano il periodo che va da febbraio 2017 a gennaio 2021 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Guai in vista per Ivan Toney, attaccante del Brentford che è stato deferito dalla Football Association con l'accusa di aver commesso ben 232 violazioni delle norme sulle scommesse. Il periodo incriminato va dal 25 febbraio 2017 al 23 gennaio 2021. Dieci gol in Premier League in questa stagione ed escluso un po' a sorpresa dai convocati dell'Inghilterra per il Qatar, Toney ha fino al 24 novembre per rispondere e rischia una lunga squalifica. Nel dicembre 2020 Kieran Trippier fu sospeso per 10 settimane per aver fornito delle informazioni ad altre persone perchè potessero scommettere sul suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico Madrid. Nel 2017, invece, Joey Barton fu squalificato per cinque mesi dopo aver confessato di aver scommesso su 1260 partite di calcio in oltre dieci anni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Nov-22 11:10