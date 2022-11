Calcio: Fifa. Infantino verso rielezione, è unico candidato

Il 52enne dirigente italo-svizzero è in carica dal 2016 ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Gianni Infantino si prepara per un nuovo mandato alla guida della Fifa. È la stessa Federazione ad annunciare che quella del 52enne dirigente italo-svizzero è l'unica candidatura pervenuta per l'elezione del presidente che avverrà il 16 marzo 2023, in occasione del 73esimo Congresso a Kigali, in Ruanda. Infantino è stato eletto per la prima volta nel febbraio 2016, poi la conferma per un nuovo mandato di quattro anni nel giugno 2019. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 17-Nov-22 14:41