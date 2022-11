Calcio: Nazionale, Tonali lascia ritiro in via precauzionale

Il giocatore sta bene ma ha bisogno di qualche giorno di riposo ROMA (ITALPRESS) – Sandro Tonali non sarà a disposizione di Mancini per l'amichevole di domenica contro l'Austria. Il centrocampista del Milan, costretto a lasciare il campo ieri a Tirana dopo un contrasto e una brutta ricaduta, nelle prossime ore, in via precauzionale, farà rientro al club di appartenenza. Dalla Figc fanno sapere che "il ragazzo sta bene, ma necessita di alcuni giorni di riposo per recuperare dal trauma contusivo occorso durante il primo tempo di Albania-Italia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Nov-22 13:49