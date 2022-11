Calcio: Notizie ‘Mondiali’ per Inter, allarme Correa, Lukaku salta la 1^

Calhanoglu "Il Napoli merita il primato, ma noi non ci siamo ancora arresi" MILANO (ITALPRESS) – Dal ritiro dell'Argentina arrivano notizie preoccupanti per l'Inter: secondo quando riportato da TyC Sports, infatti, Correa avrebbe concluso l'amichevole contro gli Emirati Arabi (terminata 5-0, suo l'ultimo gol) con un fastidio al ginocchio, qualcosa di simile al risentimento tendineo accusato dopo la gara di andata contro il Barcellona in Champions. Il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, attenderà le prossime ore per capire l'evoluzione delle sue condizioni e poi prenderà le sue decisioni. Dal ritiro del Belgio, intanto, sono arrivati anche oggi gli aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Lukaku. A parlarne è stato il ct del Belgio, Roberto Martinez: "Sta facendo progressi, ma il suo recupero richiederà un po' di tempo: stiamo seguendo il programma stabilito. Non credo che sarà in forma per la prima partita del Mondiale". Impegnato con la Turchia (ieri successo per 2-1 in amichevole contro la Scozia, sabato la sfida contro la Repubblica Ceca), Calhanoglu ha parlato del campionato dell'Inter, confermando il desiderio dei nerazzurri di riaprire la lotta scudetto e di lottare fino all'ultima giornata. "Il Napoli sta andando molto bene e merita il primato – ha detto il centrocampista a TRT SPOR -, peraltro la prima partita dopo la sosta sarà contro di loro. Ma noi non ci siamo ancora arresi". E sul cambiamento di ruolo che lo ha portato a giocare come regista davanti alla difesa dopo l'infortunio di Brozovic, ha aggiunto: "In Italia sono migliorato in fase difensiva, mi piace dirigere il gioco. Prima venivo utilizzato come numero 10, ma ora sono contento di giocare in quella zona di campo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 17-Nov-22 19:37