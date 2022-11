Calciomercato: Sporting, Varandas “Mai valutato ritorno CR7”

"E' solo una storia che fa vendere i giornali" LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Quella del ritorno di Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona è solo una suggestione dei media. Frederico Varandas, presidente dei Leoes, interpellato da RTP3 smentisce che sia mai stato seriamente preso in considerazione l'ingaggio dell'attaccante, ora in rotta col Manchester United. "Cristiano sarà sempre un punto di riferimento, è il più grande giocatore portoghese di sempre – le sue parole – Se Ruben Amorim ha messo un veto al suo ritorno? Ovviamente no, non è mai nemmeno stato un argomento sul tavolo. Nè io, nè Hugo Viana (il ds dello Sporting, ndr) nè Amorim ne abbiamo mai parlato. Ma capisco che è una storia che fa vendere i giornali". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Nov-22 12:01