F1: Gp Abu Dhabi, Leclerc “Binotto? Voci ci sono sempre”

"La gente non ricorda quanto siamo cresciuti", sottolinea il ferrarista ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – "Binotto? Ci sono sempre voci che circolano attorno alla F.1 ed alla Ferrari. Ma noi dobbiamo concentrarci solo sul lavoro e sulla pista. La gente non ricorda quanto siamo cresciuti dallo scorso anno, di quanto siamo migliorati". Charles Leclerc, nella conferenza stampa in vista del Gran Premio di Abu Dhabi, commenta così i rumours, smentiti poi dalla Ferrari, sull'arrivo di Vasseur al posto di Binotto dalla prossima stagione. "Nelle ultime gare ci sono stati qualche alto e basso di troppo. L'ultima gara è stata buona, sin dal primo giro il passo c'era. Adesso c'è la lotta per il secondo posto. Dopo due anni difficili sarebbe buono arrivare secondi", ha detto ancora Leclerc che rivolge poi un pensiero a Vettel, suo ex compagno di squadra alla Rossa e all'ultimo Gp della carriera. E' un pilota incredibile che ha raggiunto tutte le vette in questo sport. Il rispetto fuori dalla pista non è mai cambiato. In Formula 1 la competizione è feroce all'interno del team. Ci mancherà, sono sicuro che tutto il tempo lontano dalle piste farà cose che lo faranno felice". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 17-Nov-22 13:25