F1: Gp Abu Dhabi, Verstappen “Dopo Brasile subito minacce inaccettabili”

"Se avrò la possibilità aiuterò Perez, non sono il cattivo della situazione" ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – "Perez potrà contare sul mio aiuto. Se ci sarà la possibilità di aiutarlo, lo farò". Max Verstappen, in vista del Gran Premio di Abu Dhabi, si dice pronto a dare una mano al compagno di squadra, in corsa per il secondo posto nel Mondiale piloti. L'olandese ci tiene però a fare chiarezza su quanto successo a Interlagos, rivelando di aver subito anche delle minacce dopo la gara. "Si cerca di far bene in ogni week-end, alcune piste si addicono meglio alla tua macchina, altre no. L'assetto in Brasile non è stato dei migliori. Nessuno però mi aveva detto di scambiare posizione. Il team avrebbe dovuto chiedermelo prima e non aspettare l'ultimo giro. Non sono mai stato un compagno di squadra cattivo, ho sempre aiutato, quando potevo. Dopo quella gara sono stato dipinto come il cattivo della situazione, hanno cominciato ad attaccare la mia famiglia, a minacciare la mia ragazza e la mia famiglia. Il che è inaccettabile. Ho un ottimo rapporto con Perez ma quando la gente non ha il quadro della situazione comincia ad aggredirmi. In tanti hanno scritto cose ridicole", ha sbottato Verstappen. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Nov-22 13:24