Hulkenberg alla Haas al posto di Schumacher dal 2023

Il 35enne pilota tedesco affiancherà Kevin Magnussen YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – La notizia era stata anticipata qualche giorno fa dalla "Bild", ora è ufficiale: nel 2023 al volante della Haas ci sarà Nico Hulkenberg al posto di Mick Schumacher come compagno di squadra di Kevin Magnussen. Il 35enne pilota tedesco torna dunque a tempo pieno nel circus: lasciata a fine 2019 la Renault, nelle ultime stagioni aveva collezionato 5 presenze sulla griglia di partenza fra Racing Point e Aston Martin, dove nelle prime due gare di quest'anno aveva sostituito Sebastian Vettel. Con alle spalle 181 Gp e 521 punti, vanta come miglior piazzamento un quarto posto più una pole ottenuta in Brasile nel 2010 con la Williams, al suo primo anno nel circus. "Un pilota solido e affidabile che assieme a Magnussen ci aiuterà a risalire nella griglia", lo accoglie Guenther Steiner. "E' come se non avessi mai lasciato davvero la Formula Uno e sono entusiasta di avere l'opportunità di fare quello che amo di più", ringrazia Hulkenberg, che già martedì prossimo sarà in pista per la giornata di test ad Abu Dhabi. Bocciato Schumacher, che era arrivato alla Haas nel 2021, dopo aver vinto il campionato di Formula 2: a condannare il figlio d'arte gli scarsi risultati, specie se confrontati a quelli di Magnussen (12 punti contro 25). "Non posso nascondere di essere deluso ma lotterò duramente per tornare sulla griglia", il messaggio via social di Schumi jr. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Nov-22 08:33