Mondiali2022: Ghana batte Svizzera 2-0 in amichevole

Entrambe le nazionali debutteranno il 24 in Qatar ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Il Ghana è pronto, la Svizzera un po' meno. Al Nahyan Stadium di Abu Dhabi amichevole fra le due nazionali che fra pochi giorni saranno protagoniste al Mondiale in Qatar: successo per 2-0 delle Black Stars, che piazzano l'uno-due del ko fra il 70' e il 74'. A sbloccare la gara è Salisu sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pochi minuti dopo raddoppia Semenyo, bravo ad avviare l'azione e poi accompagnare la discesa sulla destra di Sulemana. Entrambe le squadre esordiranno il 24 novembre: il Ghana nel girone H contro il Portogallo, gli elvetici nel gruppo G col Camerun. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 17-Nov-22 13:20