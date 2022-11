Mondiali2022: Girone G. Brasile sogna, Svizzera e Serbia outsider

La Seleçao fra le favorite per la vittoria finale, nel gruppo anche il Camerun ROMA (ITALPRESS) – Alto tasso tecnico e fisico, grande caratura internazionale e sfide affascinanti. Potrebbe riassumersi così il girone G dei Mondiali in Qatar che vedrà ai nastri di partenza una delle favorite per la vittoria finale, il Brasile. La formazione allenata da Tite se la vedrà con Svizzera, Camerun e Serbia, tutte e tre rappresentative che proveranno a dire la loro. La Seleçao parte un gradino sopra rispetto alle altre contendenti nel suo gruppo, con un collettivo che in quanto a talento e potenza offensiva ha da invidiare a poche altre nazionali. Neymar e compagni arrivano in Qatar in seguito al primo posto conquistato nelle qualificazioni sudamericane, nelle quali i verdeoro sono stati capaci di mettersi alle spalle anche l'Argentina di Messi, vincitrice dell'ultima Copa America proprio nella finale contro il Brasile. Squadra estremamente solida dietro e difficilmente prevedibile in avanti, i verdeoro sono i favoriti per il primo posto nel girone G. Neymar, Vinicius, Antony e Richarlison sono solo alcuni dei nomi più d'impatto all'interno della Nazionale brasiliana, che anche difensivamente ha trovato una compattezza a tratti travolgente, con un reparto arretrato trainato dall'esperienza di Thiago Silva e Marquinhos, oltre che dalla sicurezza tra i pali mostrata da portieri forti come Ederson e Alisson. Chi proverà a mettere in difficoltà il Brasile è sicuramente la Svizzera, che dopo aver fatto fuori la Francia all'ultimo Europeo e condannato l'Italia all'esclusione dal Mondiale, arriva ai nastri di partenza della competizione con buone chance da giocarsi. Ben strutturati fisicamente, gli elvetici rappresentano un gruppo che ormai da anni lavora stabilmente insieme, collezionando minuti ed esperienza al servizio di un gioco comunque votato ad offendere e non necessariamente attendista. Giocatori come Embolo, Seferovic ed Okafor rappresentano un patrimonio offensivo di assoluto valore, specialmente se si pensa all'exploit degli ultimi due proprio nell'anno solare che ha preceduto l'avvio del campionato del mondo. La formazione allenata da Yakin non dovrebbe sfigurare nemmeno in difesa, a fronte di una coppia arretrata affidabile come quella composta da Elvedi e Akanji, guidati da Sommer in porta ma anche da Xhaka, leader di centrocampo. La Serbia, rispetto a quattro anni fa quando fu eliminata nel girone (anche allora con Brasile e Svizzera) ha rinnovato non poco la rosa. Kostic e Vlahovic su tutti hanno spesso trovato in Nazionale ciò che è a tratti mancato con la Juventus, ossia gol e assist. Il centravanti bianconero non arriva da un periodo semplice, complici problemi fisici legati alla pubalgia, e spera quindi di ritrovare la condizione migliore in vista di un Mondiale che potrebbe rilanciarlo non poco anche a livello internazionale. Giocatori come Tadic e Milinkovic-Savic, insieme a Milenkovic dietro, costituiscono una spina dorsale di assoluta qualità. Già nel girone di qualificazione, la Serbia ha mostrato il suo valore costringendo il Portogallo di Cristiano Ronaldo a passare dagli spareggi. Infine il Camerun, la nazionale africana in assoluto più presente ai Mondiali (ottava partecipazione all'attivo). Sulla carta è forse quella con qualcosa in meno rispetto alle altre del girone. Il terzo posto nell'ultima Coppa d'Africa ha di certo confermato il buon livello della squadra, che però fa fatica da qualche anno a questa parte a trovare talenti trainanti. Il centrocampista del Napoli, Anguissa, può essere un profilo sul quale appoggiarsi in quanto a carisma e doti fisiche in mezzo al campo. Davanti spiccano i nomi di Choupo-Moting e Toko Ekambi, oltre che quello di Onana in porta. Sulla carta potrebbe apparire una formazione con un'identità meno consolidata rispetto alle altre con le quali andrà a confrontarsi, senza considerare che il passaggio agli ottavi di finale di un Mondiale manca addirittura dal lontano 1990. – foto Image – (ITALPRESS). xi6/glb/red 17-Nov-22 12:21