Tennis: Nadal saluta Atp Finals con una vittoria, battuto Ruud

Il maiorchino già eliminato centra il primo successo TORINO (ITALPRESS) – Rafa Nadal lascia Torino con almeno una vittoria. Nella terza e ultima giornata del gruppo Verde alle Atp Finals, il maiorchino si impone per 7-5 7-5 su Casper Ruud. Un match di fatto ininfluente per entrambi: dopo le sconfitte con Fritz e Auger-Aliassime, Nadal era già eliminato mentre il norvegese, che si è aggiudicato i primi due match, è solo in attesa di conoscere chi sarà il suo avversario in semifinale avendo già in mano il primo posto nel girone. Stasera il match fra Fritz e Auger-Aliassime che deciderà l'avversario di Novak Djokovic in semifinale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Nov-22 16:05