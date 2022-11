Basket: Nba. Vittorie di Brooklyn, Sacramento e Clippers

Durant trascina i Nets, al tappeto Portland, San Antonio e Detroit ROMA (ITALPRESS) – Vittoria in volata dei Brooklyn Nets nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto della Big Apple viola il parquet dei Portland Trail Blazers per 109-107 con 35 punti di Durant, top-scorer dell'incontro. Più larga l'affermazione dei Sacramento Kings, che si impongono sui San Antonio Spurs per 130-112 nonostante i 20 punti messi a segno da Vassell. Successo interno anche per i Los Angeles Clippers, che mettono al tappeto i Detroit Pistons per 96-91 sebbene Bogdanovic sia il più prolifico del match con un bottino personale di 26 punti. – foto Image – (ITALPRESS). mc/red 18-Nov-22 08:55