Calcio: ManUtd. Nota club “Avviate misure in risposta a intervista CR7”

Il portoghese ha criticato mister Ten Hag ("Non ha rispetto per me") e la società MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United non ci sta e scende in campo, spiega la stampa britannica, per difendere il nome del club, della proprietà e del proprio allenatore. In un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet, il club dell'Old Trafford fa sapere di "aver avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo". Il riferimento, ovviamente, è alle dichiarazioni rilasciate da CR7 a Piers Morgan per TalkTV. Il fuoriclasse portoghese, adesso impegnato con la sua nazionale per disputare il Mondiale del Qatar, ha detto di "non rispettare Ten Hag" in risposta alla sua "mancanza di rispetto" nei suoi confronti, ha criticato il club accusandolo di non essere all'avanguardia e di averlo in qualche modo tradito, aggiungendo che una separazione a questo punto potrebbe essere un bene per lui ma anche per lo stesso United. "Il club non rilascerà ulteriori commenti sull'argomento fino a quando il caso non verrà chiuso", aggiunge il ManUtd. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 18-Nov-22 13:37