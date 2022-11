Calcio: Nazionale. Fagioli out,problema al piede destro e niente Austria

A Coverciano il ct dell'Italciclismo, Daniele Bennati, che ha incontrato Mancini e gli azzurri FIRENZE (ITALPRESS) – Ultimo allenamento a Coverciano, prima della partenza per Vienna dove domenica sera gli azzurri affronteranno l'Austria in amichevole. Nel corso della seduta di questo pomeriggio Nicolò Fagioli ha accusato un risentimento al piede destro che lo rende indisponibile per la gara di domenica; il centrocampista azzurro farà rientro al proprio club di appartenenza nelle prossime ore. Quindi, dopo i forfait di Tonali e Mazzocchi, il gruppo azzurro si riduce a venticinque calciatori. Ad assistere all'allenamento di oggi pomeriggio anche un ospite d'eccezione, il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo su strada, Daniele Bennati; prima della seduta la foto con il 'collega' Mancini e con tutto il gruppo azzurro, sul campo 'Enzo Bearzot' del Centro Tecnico Federale. La gara Austria-Italia sarà preceduta da un momento di raccoglimento in memoria dell'ex calciatore Gerhard Rodax, tragicamente scomparso in un incidente lo scorso mercoledì. Rodax ha collezionato 20 presenze con la maglia della Nazionale austriaca, disputando la fase finale dei Mondiali di Italia '90, dove realizzò anche una rete contro gli Stati Uniti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 18-Nov-22 17:36